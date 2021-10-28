Yeşilırmak da kirlilik ve kuraklık tehlikesinde

Sivas’tan doğup Tokat, Amasya ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz’e dökülen 519 kilometre uzunluğa sahip Yeşilırmak’ın, Amasya kısmındaki incelemeler hakkında bilgi veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, ırmaktaki aşırı kirlilik ve su seviyesindeki ciddî düşüşle birlikte zehir etkili mavi-yeşil alglerde (siyanobakteriler) ciddî artış olduğuna dikkat çekti.

T24’deki habere göre TTKD bilim danışmanı Kesici, Türkiye’nin en önemli akarsularından biri olan Yeşilırmak’ta incelemelerde bulundu. Dr. Kesici, Yeşilırmak’ın havzadaki tarımsal sulama için aşırı su alımları ve her türlü atığın yıllarca hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan nehre verilmesi sonucu yok olma tehlikesi altında olduğunun altını çizen Kesici, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Adı gibi yeşil akması beklenen Yeşilırmak, şimdi adeta zehir saçan yemyeşil su şeklinde akıyor. Zengin su debisiyle coşan nehir son yıllarda, doğal nehir özelliğini de kaybederek adeta su birikintisine dönüştü. Yeşilırmak’ın özelliğini kaybettiğini, kurumakta olan dere görünümünde olduğunu belirten Kesici şöyle devam etti: “Kirlilik nehrin suyu ve dip çamurlarında analiz bile yapılmasını gerektirmeyecek şekilde çok yaygın olarak görülmektedir.”

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