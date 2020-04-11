Yetim anneleri maske üretiyor

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü’nde eğitim gören yetimlerin anneleri Reyhanlı Kaymakamlığı izni ve koordinasyonuyla maske üretimine başladı.

Yetim Vakfı’na bağlı olarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösteren Reyhanlı Eğitim Köyü Atölyeleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretim tesisi oldu. Reyhanlı Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla Reyhanlı Eğitim Köyü Tekstil ve Tasarım Atölyesi’nde Suriyeli 10 yetim annesi ve 2 personel maske üretimine başladı. Tamamen izole edilen atölyede maske, eldiven, buharlı dezenfektan gibi tedbirlere uyarak üretim gerçekleştiriyor. Günlük 1000 adet üretilmesi planlanan maskeler, kamu görevlileri başta olmak üzere ilçenin ihtiyacı için kullanılacak. İstanbul – Yeni Asya

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