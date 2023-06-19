Yetimleri sevindirmek için yola çıkacak

Denizli’nin Çivril ilçesinde oturan 73 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Suriye Resulayn’da yetim kampındaki çocuklara bayramlık götürmek üzere yarın yola çıkacak.

Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki askerlere elma götürüyor İlçede “Elmacı Dede” olarak tanınan Yılmaz, yaklaşık 1205 kilometre yol katederek, yetim kampındakilere ulaşacağını söyledi. Kanser hastası Yılmaz bu kez de yetimleri güldürmek için yollara düştüğünü belirterek, “Yine yollara düşüyoruz. Yarın sabah namazından sonra Suriye Resulayn’daki 2 yetim kampına doğru yola çıkacağız. Pazartesi günü Resulayn’da olacağım. Yetim kampındaki çocuklara bayramlıklarını götüreceğim. İnşallah bir nebze de olsa onların mutluluklarına ortak olmaya çalışacağım. Her yaş çocuğumuza göre kıyafetlerini tamamladık. 2 bin 600 yetimimizin yüzünü güldüreceğim. 2 tane kurban alıp onlar için keseceğim.” dedi. AA

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