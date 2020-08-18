"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yetkilileri harekete geçiren görüntü

18 Ağustos 2020, Salı 22:28
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde, deniz tabanına yapılan ve su altı kameralarınca tespit edilen beton duvarlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yaptı.

Su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlendi. İhbar üzerine Bodrum ve Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri bahse konu alanlarda incelemelerde bulunarak araştırma yaptı.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bodrum Belediyesi ile 'denizden bakış' programı başlattıklarını ve uygulamalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İlçede deniz dibine duvarlar yapılmaya başladığını gördüklerini anlatan Yılmaz, "Bazı yerlerde mevcut duvarların yükseltilerek yeni alanlar kazanıldığını gördük. Bu böyle gidiyor. Denize yapılan bu işlemlerin acısını çok sonra çekeceğiz. Deniz dibi ölmeye başladıkça, kokular burnumuza gelmeye başladıkça çok pişman olacağız ama iş işten geçmiş olacak. Biran evvel yetkililerin bu konuya el atması lazım. " ifadesini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerince Pina Yarımadası'nda inceleme yapıldığı ve konunun araştırıldığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce ise Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenildi.

AA

Okunma Sayısı: 433
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Krizi aşmanın formülü: Çalışana yatırım

    Açlık sınırı asgarî ücreti geçti

    Tahribatın bedeli ağır olacak

    Piramit sistem dolandırıcılığına dikkat

    Depremlerden ders alınmadı

    Dünyada son 24 saatte neler yaşandı?

    Virüs kontrolsüz şekilde yayılıyor

    Yetkilileri harekete geçiren görüntü

    Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor

    DMÖ: Temmuz ayı 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti

    Bir insanlık trajedisi de Samsun'da gözlemlendi

    Askeri hareketliliğin devam ettiği Mali'de son durum?

    Gazze'de insani kriz uyarısı

    Türkiye'de 1263 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    'Mescid-i Aksa yalnız Müslümanlara aittir'

    Refik Hariri suikastı davasında karar

    AB Konseyi Başkanı, Putin'le Belarus'u görüştü

    Ayasofya tepkileri şaşırtıcı ve ölçüsüz

    DSÖ: Aşı milliyetçiliğine son verin

    81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ara”dan sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Piramit sistem dolandırıcılığına dikkat
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailede ihlâs (3)
    Hasan KOÇ

    Zulme taraftarlığın dünyadaki cezası
    Ahmet BATTAL

    Türk demokrasisi, bağımsızlık, özgürlük ve Kemalistler
    Faruk ÇAKIR

    Çağrılar karşılık bulsun
    Genel

    Tahribatın bedeli ağır olacak
    Genel

    Krizi aşmanın formülü: Çalışana yatırım
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’a göre “küresel büyücüler”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.