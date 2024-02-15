"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Yıkılan binayı ruhsat almadan yaptırdığını itiraf etti

15 Şubat 2024, Perşembe 14:05
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 2 kişinin öldüğü 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf eden Tunçer Apartmanı'nın sahibi ile kalıp ustası hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kiracı Neval Aydınlı ve gelini Müge Aydınlı'nın depremde yaşamını yitirdiği, merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki Tunçer Apartmanı'nın sahibi tutuklu sanık Ali Z. ile binayı yapan tutuklu sanık kalıp ustası Şahin T. hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanıp Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki olarak ifadeleri yer alan Özkan Aydınlı, annesi Neval ve eşi Müge Aydınlı'nın depremde yaşamını yitirdiğini, kendisinin de binanın enkazından yaralı kurtulduğunu belirtti.

Oturdukları daireyi 2021'de kiraladıklarını belirten Aydınlı, "Binayı yaptıranlar hakkında herhangi bir bilgim yok, binanın kaçak olduğunu da bilmiyordum." ifadesini kullandı.

"Binaya ilişkin herhangi bir ruhsat evrakına rastlanılmadı"

İddianamede, bilirkişi heyetinin binanın enkazına gittiği, 5 katlı ayrık nizam apartmanın arka cepheye bakan kolonlarının 1. kat kolonlarından ayrıldığının gözlemlendiği kaydedildi.

Binadaki kusurlarla ilgili bilgi verilen iddianamede, "İşçilik hatalarının mevcut olduğu, kolon kiriş birleşim yerlerinde etriye sıklaştırmasının yapılmadığı, etriye bükmelerinin yapılmadan bağlandığı, deprem etkisiyle yapı arka kolonlarından ayrılarak ön cepheye doğru çökmenin gerçekleştiği tespit edildi." denildi.

İddianamede, binanın yapı ruhsatı evraklarının incelenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyeye ait evraklara el koyma işlemi yapıldığı kaydedilerek, "Ancak bahse konu binaya ilişkin herhangi bir ruhsat evrakına rastlanılmadı. Soruşturmaya konu apartmanı, bina sahibi Ali Z'nin 2011'de tapulu arazisine yapı ruhsatı almaksızın kalıpçı Şahin T'ye inşa ettirdiği ve yapıma kendisinin de nezaret ettiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunda da binaya ait mimari, statik, elektrik ve tesisat raporlarının bulunmadığı bilgisine yer verildi.​​​​​​​

Binayı ruhsat almadan yaptırdığını itiraf etti

Apartmanın sahibi Ali Z'nin, "Tapulu arazim içerisine yapı ruhsatı almaksızın kalıpçı Şahin T'ye binayı yaptırdım. Arada bir inşaat yapımına nezaret ediyordum. Söz konusu binayı zemin dahil 5 kat üzerine yapı ruhsatı almaksızın yaptırdım. Binada kiracıların ölümü ve yaralanmaları hususunda kusurum yoktur." şeklindeki ifadesi iddianamede yer aldı.

Şahin T. ise 2011'de Ali Z'nin kendisini arayarak bahse konu binayı yapması için yetki verdiğini, kendisinin de demir, beton ve duvar ustalarını bulduğunu anlattı.

Binanın yıkılmasına ilişkin tali kusurlu oldukları belirtilen belediye yapı kontrol birimi sorumluları ve ilgili diğer görevliler hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü anlatılan iddianamede, tutuklu sanıklar Ali Z. ve Şahin T'nin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

AA

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşçiler uyarmış

    Felaket göz göre göre geldi

    Yıkılan binayı ruhsat almadan yaptırdığını itiraf etti

    Galatasaray, Sparta Prag'ı ağırlayacak

    İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

    Marmara'da batan geminin 6 kişilik mürettebatı 275 personelle aranıyor

    İnsan hayatı değersiz

    Fırat’a karışırsa hayat biter

    Zamlar yüzünden dışarıya çıkamayacak hale geldik

    Güney Afrika'dan UAD'ye acil ''Refah Planı'' talebi

    İsrail artık dünyanın çağrılarını duymak zorunda

    New York'ta kar alarmı: 'Zorunluluk dışında trafiğe çıkmayın'

    Erzincan'da altın madeni alanındaki toprak kaymasıyla ilgili son durum? - '9 çalışanın olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var'

    'Siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası yalanlandı

    "Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp"

    Ne yapacağımızı şaşırdık - Her gün zam, her gün zam... Vatandaş çaresiz kaldı

    İnşaatçılık zorda

    27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

    ‘Lütfen’ demeyi bırakın ve bir şeyler yapın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beş yıllık bir davadan notlar
    Durmuş Ali İnci

    Hafız Ali Ağabeyin kabrini ziyaret ve dua
    Mikail YAPRAK

    Sevmeyi biliyor muyuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah nerededir, varsa niye görmüyoruz?”
    Ahmet BATTAL

    Yol halleri
    Risale-i Nur'dan

    Hayat, insana verilen en kıymettar bir sermaye
    Cevher İLHAN

    Maden rantı fecaati
    M. Latif SALİHOĞLU

    İzzetli, vakarlı, yerinde duruş
    Faruk ÇAKIR

    Bir şeyler yapın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.