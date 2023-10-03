Yıl boyu temizlik

Bornova Belediyesi, ilçedeki ibadethaneleri düzenli olarak temizliyor. Özellikle dini günler öncesinden çalışmalarını yoğunlaştıran Bornova Belediyesi, talep doğrultusundaki çalışmalarını yılın bütün aylarında aralıksız sürdürüyor.

Sınırları içinde bulunan 106 cami, 2 cemevi ve 1 kilisenin düzenli olarak temizlenmesi sayesinde Bornovalılar daha temiz bir ortamda ibadet etmenin huzurunu yaşıyor. Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler özellikle vatandaşların ibadetlerini yaparken alınlarını koyduğu halıların temizliğine büyük önem veriyor. Halı yıkama makinesiyle hijyenik bir ortam sağlanıyor. Bunun yanında pencere ile sütunların temizliği, merdivenlerin ve ayakkabılıkların temizliği de büyük bir titizlikle yapılıyor. İzmir - anka

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