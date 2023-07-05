"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yılın ilk yarısında Türkiye'de 52 bin 993 kez 4 ve üzeri büyüklükte sarsıntı yaşadı

05 Temmuz 2023, Çarşamba 12:38
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'nin yılın ilk yarısında 52 bin 993 kez, 4 ve üzeri büyüklükte sarsıntı yaşadığını bildirdi.

Özmen, yaptığı açıklamada, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan "Alp-Himalaya Deprem Kuşağı" üzerinde yer alan Türkiye'de çok sayıda deprem üretme potansiyeli olan fayın bulunduğunu, bu açıdan Türkiye'nin deprem tehlikesi ve deprem aktivitesi yüksek ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye ve yakın civarında meydana gelen depremlerin, Avrupa'nın ikinci en büyük deprem gözlem istasyonuna sahip Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından işletilen 1143 deprem kayıt istasyonu ile gece-gündüz, 24 saat takip edilip kayıt altına alındığını aktaran Özmen, Türkiye tarihinin en büyük depremlerinin 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ve 13.24'de Kahramanmaraş Elbistan'da 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde görüldüğünü anımsattı.

Bu iki büyük depremin de içinde yer aldığı Türkiye'nin Ocak-Haziran arasındaki deprem aktivitelerini değerlendiren Özmen, şöyle konuştu:

"Türkiye ve yakın civarında 1 Ocak-30 Haziran arasında yani 2023'ün ilk altı ayında meydana gelen deprem verileri incelendiğinde, 669'u 4,0-4,9 büyüklüğü arasında, 58'i 5,0-5,9 büyüklüğü arasında, 2'si 6,0-6,9 büyüklüğü arasında ve 2'si 7,0-7,9 büyüklüğü arasında olmak üzere toplam 52 bin 993 deprem yaşandı.

Geçmiş yıllardaki deprem verilerine bakıldığında, Türkiye ve yakın civarında ortalama yıllık 25 bin 978 deprem görülürken, bu yılın 6 ayında neredeyse yıllık ortalamanın iki katı kadar deprem meydana geldi. Bunun ana nedeni, 6 Şubat'taki iki büyük depremin 9 saat arayla meydana gelmesidir. Bu büyük depremler beraberinde yerkürede birçok artçının yaşanmasına neden oldu.

Deprem verilerini aylık olarak değerlendiğimizde, bu depremlerin 3 bin 123'ünün ocakta, 14 bin 231'inin şubatta, 13 bin 958'inin martta, 9 bin 172'sinin nisanda, 7 bin 138'inin mayısta, 5 bin 371'inin haziran ayında meydana geldiği görüldü."

Türkiye, günde 4 kez, 4 ve daha büyük depremle sallandı

Doç. Dr. Bülent Özmen, 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla yerkürenin en fazla harekete şubat ve mart ayında maruz kaldığına işaret ederek, "AFAD verilerine göre, 2023'ün başından günümüze kadar geçen 6 aylık süreçte ülkemiz, günde dört kez 4 ve daha büyük bir depremle, üç günde bir kez de 5 ve daha büyük bir depremle sarsıldı." diye konuştu.

Yılın altı ayında meydana gelen depremleri il bazında değerlendiren Özmen, "En fazla deprem 15 bin 866 deprem ile Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Kahramanmaraş'ı 11 bin 199 deprem ile Malatya, 4 bin 543 deprem ile Adıyaman, 3 bin 508 deprem ile Adana ve 2 bin 721 deprem ile Hatay izledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 11 il dışındaki diğer illerde ise en fazla deprem, 1378 sarsıntıyla Çanakkale'de, 1281 ile Muğla'da ve 954 ile de İzmir'de yaşandı." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Bakanlığı önerisi

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özmen, 6 Şubat'ta art arda meydana gelen bu büyüklükteki depremlerin dünyada örneğinin görülmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu iki büyük depremden edinilen derslerin, dünyada ve ülkemizde bilimsel ve kurumsal gelişmelerin enine boyuna tartışılacağı bir deprem şurasında ele alınması çok yararlı olacaktır. Böylece, depreme dirençli bir Türkiye yaratmanın yol haritası, son gelişmeler dikkate alınarak belirlenmiş olacaktır. Ayrıca Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Bakanlığının kurulması da çalışmaların çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır."

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yılın ilk yarısında Türkiye'de 52 bin 993 kez 4 ve üzeri büyüklükte sarsıntı yaşadı

    UNICEF'ten İsrail'e çocuklara karşı şiddete son çağrısı

    Fransa'daki protestolarda 1 kişi plastik mermiyle öldürüldü

    Tartışmalı içerik görüntüleme sınırı hakkında Twitter'dan açıklama

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 38,21

    Fitneler Kur’an’la aşılır

    Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

    Üç yıl önce öğrendiği hat sanatını ülkesinde tanıtıyor

    Avrupa’da en pahalı araç Türkiye’de

    Bu rejimle ekonomi toparlanamaz

    Tüm zamanların en sıcak günü yaşandı

    'Rusya'da 700 bin Ukraynalı çocuk bulunuyor'

    Sudan’da yoğun çatışmalar devam ediyor

    ''Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz''

    Türkiye’deki yapıların yarısı güvenli değil

    Mısır’la da normalleştik

    Benzin 26 lirayı geçti

    Papa: Bu eylemlere izin verilmemeli

    Enflasyonda yüzde 5 hedefi zor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının iç hukuku
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Gavs-ı A'zam ve Risale-i Nur ile münasebeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    İfsat komitelerinin planları!
    Risale-i Nur'dan

    Hükümetler Kur’ân’ı arayacak ve ona sarılacak
    Raşit YÜCEL

    Ayaş yolları…
    Genel

    Fitneler Kur’an’la aşılır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fikir için ilim-irfan sermayesi
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Risale-i Nur milletler için def’i beladır’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.