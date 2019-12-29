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'Yıllar sonra birisiyle tokalaştım'

29 Aralık 2019, Pazar 15:12
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, doktoruyla tokalaşmanın heyecanını yaşadı.

Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'in hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Kollarını kaldırıp indirme gibi hareketleri yapmaya başlayan, güçlenmesi için her gün fizik tedavi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmıyor. Kolları olmadan geçirdiği 4,5 yılda yapamadıklarını da yavaş yavaş yapmanın keyfini çıkaran Şimşek, yeni kollarıyla ilk kez, kendisiyle serviste ilgilenen doktoru Yunus Emre Şeker ile tokalaştı.

 

Sevincinden ne yapacağını bilememiş

Şimşek, hiç ümidini kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ömer ve Özlenen hocam hep beni motive etti. 'Bu nakli sana yapacağız, merak etme' dediler. Bir gece telefon çaldı ve bir bağışçı olduğunu, nakil gerçekleştirileceğini belirttiler. Çok mutlu oldum. Heyecanlandım. Umutla hastaneye koştuk. Ameliyata girdim, çıktım. Ellerimi ilk gördüğümde büyük mutluluk hissettim. Sevincimden ne yapacağımı bilmiyordum. Zaman geçtikçe ihtiyaçlarımı kendim görebileceğim. Otomobilleri çok seviyordum. 4,5 yıldır en çok otomobil kullanmanın özlemini çekmiştim. Kollarımı tam anlamıyla kullanmaya başlayınca ilk işim otomobil kullanmak olacak. Yemeği artık kendim yiyeceğim. Kaşık, çatal tutmayı özledim. Yapamadığım her şeyi özledim. Yıllar sonra birisiyle tokalaştım. Güzel bir his."

Oğlunun kullandığı otomobille gezmek istiyor

Baba Mustafa Şimşek de 4,5 yıllık süreçte ailecek zorlu günler yaşadıklarını ifade etti.

Hocaların vesilesiyle bu kötü günleri geride bıraktıklarını aktaran Şimşek, "Kolları ilk gördüğümüzde çok mutluyduk. Oğlumun kullandığı otomobille gezmek istiyorum. Sofraya oturduğumuzda kendi yemeğini yemesi bile bize ayrı bir mutluluk verir. Bayramlarda elimi öpmesini, ilerde evlendiğinde çocuklarının elinden tutarak yürümesini çok istiyorum." diye konuştu.

Şimşek, insanların organ bağışında daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden doktor Yunus Emre Şeker, Ömer ve Özlenen Özkan ile ekibi tarafından hastanede 10 kompozit doku nakli yapıldığını hatırlattı.

Yusuf'un ailesi tarafından oldukça pozitif desteklenen bir genç olduğunu vurgulayan Şeker, "Beklentimiz onun hareket etmesi, günlük ihtiyaçlarını giderebilecek seviyeye gelmesi. Araba da kullanabilecek, hayali olan birçok işi yapabilecek. Güzel günler Yusuf'u bekliyor." dedi.

AA

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