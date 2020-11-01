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2 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı

01 Kasım 2020, Pazar 21:00
İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışması başladı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının yanında riskli yapıların yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Bir marketin yer aldığı alttan iki katı çöken, yan yatması nedeniyle iş makinalarıyla desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği yıkım emri ile çalışmalar başladı.

Arka cephesinden vinçlerin makaslarıyla traşlanan binanın kontrollü şekilde yıkımı tamamlanacak.

İtfaiye ekipleri, toz oluşmaması için enkaz bölgesine su takviye ediyor.

30 Ekim'deki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 4 kişi sağ kurtarılmıştı.

AA

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