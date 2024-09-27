Yine 35 dereceleri göreceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Eylül 2024 tarihli hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar yeniden yükseliyor ve genel olarak parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Sıcaklıklar yurt genelinde artacak Bazı bölgelerde sıcaklıklar 35 dereceye kadar çıkarken, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülkenin doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Yurt genelinde sıcaklıkların artmaya devam etmesiyle birlikte, özellikle batı bölgelerinde yazdan kalma günler yaşanacak. Bu hafta plan yaparken sıcak havalara karşı tedbirli olmayı unutmayın. Haber Merkezi

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