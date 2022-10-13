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14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

'Yırtık giyerim'

13 Ekim 2022, Perşembe 23:33
Osmaniye’de yıllardır terzilik yapan Mahmut Yavuz, “Pandemi sürecinden sonra terzilik diye hiçbir şey kalmadı. Gelen müşteriye diyoruz ki ‘10 lira’, diyor ki ‘5 lira olmaz mı?’ Sonra ‘5 lira olmaz’ dediğimde, ‘Ben yırtık giyerim’ diyenler bile var, biz bunu da gördük. ‘Ben bu şekilde yırtık giyerim, moda olur’ diyenler bile var. Yaptığımız işten zevk alamaz hale geldik, geçinemiyoruz” dedi.

Osmaniye - anka

 

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