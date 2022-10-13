Osmaniye’de yıllardır terzilik yapan Mahmut Yavuz, “Pandemi sürecinden sonra terzilik diye hiçbir şey kalmadı. Gelen müşteriye diyoruz ki ‘10 lira’, diyor ki ‘5 lira olmaz mı?’ Sonra ‘5 lira olmaz’ dediğimde, ‘Ben yırtık giyerim’ diyenler bile var, biz bunu da gördük. ‘Ben bu şekilde yırtık giyerim, moda olur’ diyenler bile var. Yaptığımız işten zevk alamaz hale geldik, geçinemiyoruz” dedi.

Osmaniye - anka

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.