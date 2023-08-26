Yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4064 lira ceza

Eminönü'nde taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı. Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436'şar lira para cezası kesildi. AA

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