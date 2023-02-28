Yunus timleri deprem bölgesindeki dar sokaklarda görevde

Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası sayıları artırılan yunus timleri, güvenliğin sağlanmasında etkin görev alıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus timleri, araçların giremeyeceği dar sokaklarda olaylara müdahale ediyor. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görev alan 33 personel ve 12 motosikletli ekip, deprem sonrası gönderilen takviyelerin ardından 42 motosiklet ve 77 personelle göreve devam ediyor. Kent merkezindeki yollarda yapılan uygulamalı, planlı çalışmaların yanı sıra dar sokak ve caddelerde meydana gelen olaylara hızlı ve seri müdahale eden yunus timleri, enkazların çevresinde ve içinde yağma ve hırsızlık olaylarına karşı da güvenlik önlemi alıyor. AA

Okunma Sayısı: 55

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.