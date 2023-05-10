Yurdun batı kesimlerine gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun batı kesimlerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un batı, Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. *** Batı Karadeniz'in doğusunda da fırtına uyarısı yapıldı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. AA

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