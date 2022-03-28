Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının yarın doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ila 10 derece) yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta kuzey, iç ve doğu bölgelerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların, İstanbul'da 21, Adana'da 27, Samsun'da 26, Ankara'da 25, Antalya'da 27, Trabzon'da 25, İzmir'de 26, Kayseri'de 26, Erzurum'da 12, Bursa'da 29, Eskişehir'de 25, Malatya'da 24, Afyonkarahisar'da 21, Bolu'da 22 ve Diyarbakır'da 23 derece olması bekleniyor. AA

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