Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek - Rahmet; kar ve yağmur olarak tecelli edecek

Pazar günü geniş bir alanda sıcaklıkların 8 ile 10 derece düşmesiyle kar yağışları görülecek. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu bölgelerinde kar yağışları yaşanacak.

İstanbul ve çevresinde Pazar günü 'kar' bekleniyor

Yağmura neden ‘rahmet’ denilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, hafta sonu sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini, özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görüleceğini bildirdi.

Yağan, hafta sonu ve devamındaki günlerin hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı bölgelerinin yağışlı sistemin etkisi altında olduğuna işaret eden Yağan, "25 Kasım Cumartesi günü Güney Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklentimiz var. Muğla, İzmir'in güneyi, Aydın, Antalya Körfezi'ni kapsayan alanda çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz. Yine cumartesi günü İç Ege bölgemizde kuvvetli yağış bekliyoruz. Pazar günü yurdun büyük bölümünde özellikle düşük rakımlarda kuvvetli yağmur, yüksek rakımlarda kar yağışları göreceğiz." dedi.

Batı bölgelerini etkileyen sistem nedeniyle Türkiye'nin büyük kesiminde kuvvetli rüzgar olayları meydana geleceğini de belirten Yağan, "Hem güneyli hem kuzeyli rüzgarların etkisi altında kalacağız. Önümüzdeki 3 günlük periyotta söz konusu rüzgarların 70-90 zaman zaman 90 kilometre/saatin de üzerine çıkmasını bekliyoruz, fırtına ve denizlerimizde de tam fırtınayla karşılaşma durumlarımız söz konusu." diye konuştu.

Yüksel Yağan, 26 Kasım Pazar günü hava sıcaklıklarının düşeceğini vurgulayarak, "Pazar günü geniş bir alanda sıcaklıkların 8 ile 10 derece düşmesiyle kar yağışları göreceğiz. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde, İç Ege'de, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu bölgelerimizde kar yağışlarını göreceğiz. Özellikle kuvvetli rüzgar açısından pazar günü risk taşıyor. Hem güneyli, lodos yönünden hem de kuzeyli rüzgarlar 70-90 kilometre/saat şiddetinde fırtınalara sebep olacak. Denizlerimizde de daha yüksek rüzgarların görülmesi olası. Daha sonra bu sistem pazartesi günü kar yağışlarına neden olduktan sonra yurdu doğuya doğru terk edecek." ifadelerini kullandı.

Soba zehirlenmelerine karşı uyarı

İç Ege'de kuvvetli yağışla birlikte kuvvetli rüzgar görüleceğine de işaret eden Yağan, "Bu kuvvetli rüzgarlara vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Bu rüzgarlar lodos şeklinde meydana gelecek ve soba zehirlenmeleri açısından son derece önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Yağan, cumartesi, pazar ve pazartesi üç büyük ilde yağışlı havanın etkili olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İzmir'de yağışlar, yağmur olarak gerçekleşecek. Ankara'da cumartesi gecesi kar ihtimalimiz çok fazla olmamakla birlikte Ankara'nın yüksek kesimlerinde mevcut. İstanbul'da önümüzdeki pazar günü yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışları görebileceğiz. Sıcaklıklar ise pazar gününden itibaren oldukça düşük seyredecek. Özellikle Batı bölgelerimizde daha belirgin olacak. Çünkü şu anda 15 derece hava sıcaklıkları var. Bu 15 derece hava sıcaklıkları 10-12 derece düşerek, 4 dereceye, 2 dereceye kadar inecek. Dolayısıyla İstanbul'da yarın 17 derece olarak beklediğimiz hava sıcaklıklarının pazar günü 5 dereceye, yer yer 7 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. İzmir'de de 20 dereceler civarındaki hava sıcaklıklarının 15 derecelere doğru inmesini bekliyoruz. Ankara'da sıcaklık biraz daha düşecek. Bugün 15 derece bekliyoruz ancak önümüzdeki pazartesi günü 2 dereceye kadar inecek."

Yüksel Yağan, salı gününden itibaren ülkenin yeni bir sistemin etkisi altına gireceğini belirterek, sıcaklıkların artacağını kaydetti.

Hava olaylarına bağlı olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Yağan, meteorolojik uyarıların, vatandaşlar tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesi ve sosyal medya hesapları ile mobil uygulamaları, SMS üzerinden takip etmelerinin önemini vurguladı.