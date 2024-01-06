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6 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda

06 Ocak 2024, Cumartesi 09:17
Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, pazar gününden itibaren öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak, güney ve batı kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.

10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla Türkiye'nin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batısı kesimlerde (kıyılar hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise 10 Ocak'ta kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Rüzgarın, pazar ve pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojik tahmin ve erken uyarılara, "mgm.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

AA

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