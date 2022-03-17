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17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Yurt geneline kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

17 Mart 2022, Perşembe 18:07
Yarından itibaren Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri hariç yurdun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, Türkiye'nin bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kar yağışlarının 18 Mart Cuma gününden itibaren artacağını belirten Yağan, "Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri haricindeki tüm yurt kar yağışlı olacak. Trakya'da, özellikle İstanbul kesiminde yer yer kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız. Bununla birlikte Marmara'nın güneyinden Bolu, Kastamonu ve Sinop'a kadar uzanan hatta, yani Batı Karadeniz kesiminde kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız." dedi.

Yağan, Ankara'da ve ülkenin iç kesimlerinde de kar yağışının beklendiğini ancak Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki kadar yoğun olmayacağını dile getirerek, "İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da Bitlis, Muş, Elazığ ve Hakkari'ye uzanan hatta, Malatya'nın kuzeyinde de kar yağışlarının yoğun ve kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz." bilgisini verdi.

Cumartesi İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağına ilişkin tahminleri paylaşan Yağan, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü özellikle İstanbul'da kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Özellikle şehrin kuzey kesimlerinde vatandaşların buna göre tedbir almalarını istiyoruz. Kar yağışları Batı Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Marmara'nın güneyinde de devam edecek. Cumartesi Ankara'da da karla karışık yağmur beklentimiz var. Doğu bölgelerimizde de kar yağışı görülecek. Hem cuma hem de cumartesi Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde çok yoğun kar yağışları bekliyoruz."

Kar yağışının pazar öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor

Yağan, İstanbul'da yağışların etkisini pazar günü öğle saatlerine kadar sürdürmesinin beklendiğini aktararak, "Pazar günü öğleden sonra yağışlar İstanbul'da etkisini kaybedecek. Batı Karadeniz'de devam edecek ama havanın kısmen ısındığını göreceğiz. İç Anadolu'nun güneyi ve İzmir'de yağmurlar göreceğiz. Doğu kesimlerde ve Doğu Karadeniz'de kar yağışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada son 40 yılın en yoğun kar yağışlarının görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Yağan, vatandaşlardan bu konularda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Yüksel Yağan, özellikle Marmara bölgesinde 18 Mart Cuma ve hafta sonu yolculuk planı yapanlara uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarını yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalarını, valiliklerimizin alacağı kararlara göre planlama yapmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara-İstanbul arasında, Bolu-Düzce kesiminde seyahat edecek vatandaşlarımızın tedbirli olarak yola çıkmasını öneriyoruz. Gerekmedikçe cumartesi günü vatandaşlarımızın evde kalmalarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşların valiliklerimizin, yetkililerin uyarılarına kulak vermelerini istiyoruz. İstanbul genelinde önümüzdeki 2-3 günlük süreçte sıcaklığın en fazla 3 dereceye kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da oldukça soğuk bir hava demek, vatandaşlarımızın da buna göre giyinmelerini, planlamalarını yapmalarını öneriyoruz."

Ege Denizi ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) ise rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA

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