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30 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Yurt geneline sağanak uyarısı: Kuvvetli yağışlar bir hafta daha devam edecek

30 Mayıs 2023, Salı 17:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde devam eden sağanağın hafta başına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

Tekin, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelinde bugün için kuvvetli yağış uyarısı yaptıklarını hatırlatan Tekin, "Bu hafta boyunca ülkemiz bahar yağışlarını almaya devam edecek ve ülkemizin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Özellikle ülkemizin batı kesimlerinde yağışların etkisini artıracağını tahmin etmekteyiz." dedi.

Tekin, bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz ile Samsun, Amasya, Batman, Diyarbakır ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların kuvvetli şekilde süreceğini bildirdi.

Ülke genelinde yarın görülecek yağışların, İç Ege ve Göller Yöresi'nde daha kuvvetli olacağı uyarısında bulunan Tekin, bu bölgelerde sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, ulaşımda aksama, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Ankara, İzmir yağışlı

Yağışların bir hafta boyunca süreceğini, hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Tekin, şu bilgileri verdi:

"Başkent Ankara, önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak alacak. Hava sıcaklıkları 24 ila 25 derece arasında seyredecek, özellikle öğle saatlerinden sonra başkentte yağışlar yerel kuvvetli olabilir. Başkentli vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.

İstanbul daha yağışsız iki büyük kente göre. İstanbul'da parçalı, çok bulutlu bir hava hakim. Anadolu yakasında yağış geçişlerini göreceğiz. Perşembe ve cuma günü ise İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Parçalı, çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise 3 gün boyunca 24-25 derece arasında seyredecek.

İzmir'de gök gürültülü sağanak göreceğiz. Şehrin iç kesimlerinde ise yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Perşembe günü yağış olmayacak, cuma günü ise İzmir'de yine yağış görülecek. Hava sıcaklığı ise 25-27 derece arasında olacak."

Tekin, gelecek hafta yağışların azalmasıyla batı kesimleri başta olmak üzere yer yer sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkma ihtimali olduğunu kaydetti.

Yağışların barajlara etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak haftalık tahmin yaptıklarını dile getiren Tekin, yeni haftaya bakıldığında, bu haftaya nazaran yağışların daha dar alanda görüleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Tekin, kış aylarının ülke genelinde kurak geçtiğini, baharla toparlanmaya başladığını belirterek, "Ülke martta ortalamanın üzerinde yağış aldı, nisan ortalamanın biraz altında, mayısın ise ortalamanın üzerinde olmasını bekliyoruz. Ankara özelinde barajların geçen seneyle aynı seviyede olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesiyle yağış miktarlarının, barajlara doluluk oranında etki edeceğini söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

AA

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