Yurt geneline sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmadan mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. AA

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