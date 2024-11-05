"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Yurt geneline soğuk ve yağışlı hava uyarısı

05 Kasım 2024, Salı 04:14
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek, özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 5 ila 9 derece azalacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirten Özdemirci, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini bildirdi.

Özdemirci, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olduğunu söyledi.

Yarın, yurdun kuzey kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak'ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Hakkari'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz." diye konuştu.

Özellikle yarın, Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketine karşı uyardı.

Çarşamba günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, daha sonraki günlerde yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Özdemirci, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi verdi.

İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sıcaklıklar yarın 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 olacak." dedi.

İzmir'de de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da da az bulutlu havanın hakim olacağını, yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, "Yarın ve çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz." diye konuştu.

Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de ateşkes kararının uygulanma vakti geldi

    Yurt geneline soğuk ve yağışlı hava uyarısı

    İsrail tüm ateşkes önerilerini reddetti

    İsrail Gazze’de 2 günde 50 çocuk daha katletti

    Kanuni düzenleme şart - Kayyım tayinlerine büyük tepki

    Hukuk, hava ile su kadar olmazsa olmaz

    Açlık sınırı 22 bin, yoksulluk sınırı 68 bin TL

    Hak ihlâli kararlarında endişelendiren artış

    TİM Başkanı Gültepe: Ülke batıyor

    İsrail hapishanelerinde işkence yapılıyor

    Aile hekimleri 3 gün iş bırakacak

    Keyfi tasarruf, milli iradeyi gasp ediyor

    Kira artış oranı da belli oldu

    'Ne Harris, ne de Trump'

    TÜİK: % 2.88, ENAG: % 5,57

    İsrail yine hastaneleri hedef aldı

    TÜİK ve ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı

    3 belediyenin başkanları görevden uzaklaştırıldı

    İsrail gazetecilere de düşman

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Vakıa Sûresini okuyan fakirlik görmez mi?
    Osman ZENGİN

    Lût’a (as), birkaç parlak genç gelir…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çattırdı felek, Ecevit’i İsmet’e
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hollanda’dan güzel haber
    Ahmet BATTAL

    İktidarın Anayasa teranesi
    Cevher İLHAN

    “Ceberutluğa” karşı demokratik irade işbirliği
    Risale-i Nur'dan

    Adalete hislerini karıştıranlar zulmederler
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasî dirayet, diplomasi, “belâğat ve cezâlet”
    Genel

    TİM Başkanı Gültepe: Ülke batıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.