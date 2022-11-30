Yusufeli Barajı su tutmaya başladı

Artvin’de, 22 Kasım’da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES’te su seviyesi 31,20 metreye yükseldi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, temelden 275 metre gövde yüksekliği ile beton kemer baraj sınıfında Türkiye’nin birinci, dünyanın 5. büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve HES’te, 22 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende, derivasyon tüneli kapaklarının indirilerek su tutulmaya başlanmasının ardından derivasyon tüneli tıkaç betonu imalatına başlandı. İki köy sular altından kalacak 29 Kasım 2022 itibarıyla 503,50 kotunda olan derivasyon tüneli giriş kotundaki su seviyesi yükselerek 534,70 kotuna erişirken baraj gölündeki su seviyesi ise 31,20 metreye yükseldi. Su seviyesinin yükselmesiyle ilk olarak eski Yusufeli ve Erzurum kara yolları sular altında kaldı. Baraj gölünün yaklaşık 10 gün içerisinde dipsavak kotu olan 570 kotuna kadar yükselmesi bekleniyor. Bu seviyeye ulaşıldığında Irmakyanı ve Yeniköy köyleri de sular altına kalacak. AA

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