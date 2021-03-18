'Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine yenilerini inşa edeceğiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracaklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız.' ifadesini kullandı. Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.