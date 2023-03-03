Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50'ye ulaştı

Kocaeli'de geçen ay yağan karın erimesiyle Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'ye ulaştı.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan barajdaki su miktarı, geçen ay bölgeye yağan karın erimeye başlamasıyla yüzde 16'lardan yüzde 50'ye yükseldi. Bunun yanı sıra, su hacmi 25 milyon 340 bin metreküpe ulaşan Yuvacık Barajı'nın havzasına, Sapanca Gölü'nden 3 pompayla su takviyesine devam ediliyor. Kentteki 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda da su seviyesi 13 milyon 420 bin metreküple yüzde 59 olarak ölçüldü. AA

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