Zamlar her şeyi yıkıp geçiyor

Artvin’de Halk Pazarı’nda satış yapan pazarcılar artan maliyetlerden; pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Pazarcı Ünsal Demirhan, “Yakıta, enerjiye ve doğal gaza zam gelirse pazardaki her şeyi yıkıp geçiyor. Artan bu maliyetler karşısında fiyatlar gayet makul” dedi. Emekli Nihal Sarı ise, “Pazara fazla parayla gelemiyoruz pazarda her şey 20 lira. Ancak iki kişilik aile pazara 500 lirayla gelse belki, zaten meyve alamıyoruz” diye konuştu. Pazarcı Volkan Atasoy ise “Artvin pazarcılarından esnaflarından biriyim ben. Tabi ki fiyatlar pahalı üretimde bir sıkıntı yok ama mazot almış başını gidiyor. Mazotta fiyatları arttıkça sebzeler düşmez hani nasıl söyleyeyim yazın domatesi 15 liradan aşağı satamadık” dedi. Artvin - Anka

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