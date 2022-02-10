Zamlara mumlu protesto

Diyarbakır’da şehrin en işlek merkezlerinden biri olan Ofis Gevran Caddesi üzerinde toplanan esnaf elektrik zammını yaktıkları mumlarla protesto etti.

Elektrik faturalarını yakan esnaf özelleştirilen kamu kurumlarının tekrar kamulaştırılmasını isteyerek “Bu sorunun tek bir çözüm yeri vardır, o da saraydır. Sarayın talimat vermesi gerekiyor ki zamlar geri alınsın” açıklamasında bulundu. Sputnik’in haberine göre, elektrik faturalarının yer aldığı “Tasarruf etmemiz lâzım ampulü kapatın güneş bize yeter”, “Zamlarla geçinemiyoruz DEDAŞ zulmüne hayır”, “Yasal hırsızlık çocuklar üşümesin”, “Soygun var DEDAŞ zulmüne hayır” yazılı dövizler taşıyan esnaf sık sık “Kahrolsun DEDAŞ” sloganları attı. Açıklamaların ardından esnaflar gelen elektrik faturalarını yakarak protestolarına son verdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.