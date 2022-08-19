Edirne’deki Tarihi Arasta Çarşısı esnafı, sattıkları ürünlere gelen zamlardan şikayet etti.

Arasta Çarşısı’nda 33 yıldır esnaflık yapan Refik Boz, “Zam üzerine zam. Zamlarla başa çıkamıyoruz. Bugün aldığımızı yarın yerine koyamıyoruz” dedi. Edirne’deki Tarihi Arasta Çarşısı esnafı, sattıkları ürünlere gelen zamlardan şikayet etti. Arasta Çarşısı’nda 33 yıldır esnaflık yapan Refik Boz, “Zam üzerine zam. Zamlarla başa çıkamıyoruz. Bugün aldığımızı yarın yerine koyamıyoruz” dedi. Edirne’deki Tarihi Arasta Çarşısı esnaf, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı. Dükkanlarına satmak için aldıkları ürünlerin her hafta zamlandığını kaydeden Boz, şunları söyledi: “Zam üzerine zam. Zamlarla başa çıkamıyoruz. Bugün aldığımızı yarın yerine koyamıyoruz. Burada sirkülasyon fazla olmadığı için yeteri kadar takip edemiyoruz. Osmanlı tuğrası bir çerçeve vardı, bir müşteri geldi, ‘Bin 300 lira’ dedim. ‘Bin lira vereyim’ dedi. ‘Bin 200 lira yaparım, aldığım firmaya sorayım’ dedim. Telefon ettim, aynı ürünün bana bin 800 lira gelişi var. Müşteriye telefondan dinlettim. Müşteri teşekkür etti. Müşteri, ‘Ben bu ürünü almayayım, zarar etme, başka bir müşterine sat’ dedi.”