Antalya’da geçtiğimiz gece başlayan fırtına sebebiyle çok sayıda ağaç devrildi. Fırtına sebebiyle Serik’te seralar zarar gördü. Uçak seferleri iptal edildi.

Çilek serası zarar gören çiftçi Kadir Elkatmış, zararının çok büyük olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yedi yıldır çilek yetiştirmekteyim. Devlet görevlilerinden yardım istiyoruz. Önceki senelere göre her şeyde artış oldu. Gübrede mazotta, naylonda... İki gün önce sel bastı. Bugün de fırtına vurdu. Zararımız çok büyük.” Antalya Belediye Başkanı Muhiddin Böcek ise “Fırtına nedeniyle Antalya’mızın 19 ilçesinde meydana gelebilecek her türlü olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle 7/24 teyakkuz halindeyiz” açıklaması yaptı. Antalya - anka

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