Zeytinburnu'ndaki yangının zararı sabah ortaya çıktı

İstanbul - Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde doğal gaz sızıntısı sonucu yangın çıkan ve 4 otomobilin zarar gördüğü bölgede 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta doğal gaz borusunda dün akşam meydana gelen sızıntının ardından çıkan ve park halindeki 4 otomobile de sıçrayan yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin çalışması tamamlandı. Yanan otomobiller bölgeden kaldırılırken, yangının çıktığı alan polis ve zabıta ekiplerince emniyet şeridiyle kapatıldı. Yangının yaşandığı bölgede yaklaşık 15-20 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çukur oluşurken, bazı evlerin camlarının çatladığı, bir evin balkonunda bulunan plastik saksılar ile bir işyerinin alarm kutusunun da eridiği görüldü. AA

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.