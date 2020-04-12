Burdur’un Yeşilova ilçesindeki tefekküre sevkeden yaratılış harikası beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye’nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

2019'da Salda Gölü ve çevresi "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmişti. Yaz aylarında özellikle hafta sonraları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı göl kıyısı ve çevresindeki mesire alanları, salgın nedeniyle ziyarete kapatıldı. Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi Mevkisi'nde sessizlik hakim oldu. Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti. AA

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