Zonguldak'ta da beyaz rahmet sevinci

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yüksek bölgelerde kar gözlemlendi.

Karadeniz Ereğli'deki barajda da su seviyesi düştü İlçede gözlemlenen yağmurun ardından rahmet tecellileri yüksek kesimlerde kar şeklinde gözlemlendi. Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki 720 rakımlı Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Bazı araçlar kara yolunda ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan kara yollarının ulaşıma açık olduğu bildirildi. Öte yandan bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, fotoğraf çekti. AA

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