Zonguldak’ta hasar gören 6 okula 2 gün tatil

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören bazı okullar tatil edildi.

Zonguldak Valiliği, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulu’nda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verilmesini kararlaştırdı. 19 Kasım’da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sel felaketine neden olmuş ve zorlu hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmişti.

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