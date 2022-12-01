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"Zorunlu kış lastiği" denetimleri başladı

01 Aralık 2022, Perşembe 12:32
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başlarken Arnavutköy, Edirne, Sivas, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan ticari araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

1 Nisan 2023'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 1152 lira ceza uygulanacak.

Sürücü Salih Turnabozlu, kış lastiğinin her araç için gerekli olduğunu söyledi.

Kendisinin de aracına kış lastiğini yaklaşık 15 gün önce taktırdığını ifade eden Turnabozlu, "Trafik ve can güvenliği açısında kış lastiği önemli. Bu uygulamaya herkesin riayet etmesi gerekiyor. Can güvenliğimiz için kış lastiğini taktırmamız lazım." dedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da kontroller devam ediyor.

İstanbul'da jandarma "kış lastiği" denetimi yaptı

Arnavutköy'de jandarma ekipleri ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanım zorunluluğunun bugün itibariyle başlaması nedeniyle denetimlerine başladı.

Bu çerçevede Fenertepe Gişeleri'nde durdurulan otobüs ve kamyon gibi ticari araçlara yönelik kış lastiği kontrolü yapıldı.

Otobüslerdeki lastiklerin 4 milimetre diş derinliğine uyup uymadığını ölçen ekipler, sürücüleri konu hakkında bilgilendirdi.

Kış lastiği olmayan veya lastiklerinin diş derinliği 4 milimetrenin altında bulunan araçların yol güvenliğini tehlikeye atacağını belirten ekipler, uygulamaya uymayan şoförlere de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1152 lira para cezası kesileceğini bildirdi.

Denetim sırasında durdurulan araç sürücüleri, uygulamanın yerinde olduğunu ifade etti.

Sivas'ta "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı

Sivas-Ankara kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısında ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde, trafik ekipleri araçların lastik diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara (M+S) sahip olup olmadıklarını kontrol etti.

Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, emniyet kemeri denetimi de yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Recep Köse, açıklamasında, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışında kalan hususi araçlarda da soğuk kış şartlarında karlı ve buzlu zeminlerde tutunmayı sağlayan, frenlemelerde kaymayı, savrulmayı ve hakimiyet kaybını engelleyen kış lastiği kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık da trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla ticari araçlar haricindeki diğer araçlara da kış lastiği takılmasını önerdi.

Tokat'ta ticari araçlara yönelik "kış lastiği" denetimi yapıldı

Tokat'ta polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda bugün başlayan kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Tokat-Sivas kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sürücülerin ticari araçlarına kış lastiği taktırıp taktırmadığını kontrol etti.

Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Ekipler, uygulamada Ekrem Düzü idaresindeki pancar yüklü kamyonu durdurdu. Kamyonda kış lastiğinin olmadığını belirleyen trafik polisleri sürücüye 1152 lira ceza yazdı.

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin trafik güvenliği için süreceği belirtildi.

AA

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