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Zorunlu kış lastiği denetimleri başladı

01 Aralık 2024, Pazar 14:01
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlaması üzerine İstanbul'da jandarma ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçları denetledi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Fenertepe Gişeler mevkisinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların lastikleri kontrol edildi.

Durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, denetim noktasında kurulan stantta sürücülere, kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı.

Denetimden geçen otobüs şoförü Fatih Doğan, "Lastiğimiz 6 milim çıktı. Yeterli bir durumda. Taktıralı 1 ay olmuştu." dedi.

Bir başka araç şoförü Mustafa Tezcan da denetimleri olumlu bulduğunu belirterek, can güvenliği için uygun lastiklerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'un farklı noktalarında kış lastiği denetimleri yapılıyor.

Bolu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlatılan uygulama kapsamında Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yaptı.

Yolcu otobüslerinde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.

Sürücüleri, araçlarına kış lastiği takmalarının önemi konusunda bilgilendiren ekipler ayrıca, otobüslerdeki yolculara seyir halindeyken emniyet kemerlerini kullanmaları uyarısında bulundu.

Kış lastiği takmadığı için sefere çıkmalarına izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 1 Nisan 2025'e kadar sürecek.

Kırıkkale

Kırıkkale Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, gazetecilere, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'nin, önemli bir kilit kavşak rolünü üstlendiğini söyledi.

Kırıkkale'de kış aylarında günlük 56 bin araç geçişiyle yoğun bir trafik akımının olduğunu dile getiren Söğüt, şöyle konuştu:

"Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl içinde de kış tedbirleri kapsamında aynı motivasyon ve kararlılıkla tedbirlerimiz devam etmekte olup Valiliğimiz öncülüğünde paydaş kurumlarla gerekli toplantılar yapılmış ve hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Kış lastiklerindeki ilave çekiş ve tutunma sayesinde sürüş güvenliği artmaktadır. 'Doğru mevsimde doğru lastik' sloganıyla tüm sürücülere kazasız yolculuk dilerim."

Düzce

Şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak uygulamanın ilk günü, kenti Anadolu Otoyolu'na bağlayan mevkide polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu.

Ekipler, her iki istikamette dubalarla çevrilen noktalarda otobüs, tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari ve ticari araçların lastiklerini denetledi, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Lastiklerin diş derinliklerini ölçen ekipler, kış lastiği bulundurmayan veya standartlara uymayan sürücülere idari para cezası uyguladı.

Van

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama kapsamında otogar girişinde çalışma yaptı.

Yolcu otobüsleri ve ticari taksilerde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.

Komiser yardımcısı Oğuz Zorlu, 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihleri arasında şehirler arasında yolcu ve yük taşıyan araçlar ile ticari otomobillerde kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim yaptıklarını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz kış boyunca devam edecektir. Araçlarda sadece kış lastiği kullanımını değil aynı zamanda lastik diş derinliğinin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu kurallara uymayan sürücülere 4 bin 69 lira idari para cezası uyguluyoruz. Araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz gibi ekipmanların bulundurulması sürücülerin ve trafikteki diğer kişilerin güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır."

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirdi.

Erciş Otobüs Terminali çıkışında araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, eğitimli köpekler "Puma" ve "Tül" ile bagajlarda arama yaptı.

Ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları uyarısında bulundu.

AA

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