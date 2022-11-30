Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak. Araçlarına kış lastiği takmak isteyen sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu.

Kış lastiği takma zorunluluğuna sayılı günler kala lastikçilerde yoğunluk oluştu. Sadece ticari araçlara uygulanacak olmasına rağmen bireysel araç sahiplerinin de kış lastiği takmaya geldiğini söyleyen lastikçiler, meteorolojik olarak yapılan açıklamaların bu yoğunluğu artırdığını söyledi. Gelen soğuk hava dalgaları da taleplerde bir artışa yol açtığı görüldü. Dört adet kış lastiği ortalama 4 bin liradan satılıyor. Haber Merkezi

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