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23 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

23 Kasım 2023, Perşembe 10:30
Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu, İstanbul'da 25 Kasım'da, Türkiye genelinde ise 1 Aralık'ta başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

"Kış lastiği sadece karlı zeminler için değildir"

Lastik markası Petlas'ı da bünyesinde bulunduran AKO Grup Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, etkisini hissettirmeye başlayan kış koşullarında, yol ve sürüş güvenliğine daha da fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, sürüş güvenliğinin, aracın yere temas ettiği nokta olan lastiklerden başladığını söyledi.

Doğru mevsimde doğru lastik kullanımının da araç güvenliğini sağlayan temel unsurlardan olduğuna işaret eden Boran, şu ifadeleri kullandı:

"Bahar ve yaz aylarında kullandığımız standart yaz lastiklerinin performansı ağır kış şartlarında yeterli olmaz. Kar lastiği olarak da anılan kış lastiklerinin sadece kar yağarken kullanılan lastikler olmadığını belirtmek gerekir. Bilinenin aksine kış lastikleri yalnızca karlı ve buzlu yol koşullarında kullanılmak üzere değil, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü değişken hava ve yol koşullarında aracın dengeli ve güvenli hareket etmesini sağlamak için tasarlanmışlardır. Kış lastikleri özel olarak geliştirilmiş tasarımı ve hamuru ile en düşük hava sıcaklıklarında bile yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur."

Boran, yaz lastiklerinin soğuk havada sertleştiğine dikkati çekerek, "Kış lastiğini yaz lastiğine göre üstün kılan, sürücüleri en çok zorlayan ıslak, çamurlu, kaygan, karlı, erimiş karlı ve buzlu zeminlerde kış lastiklerindeki özel karışımın lastiğin sertleşmesini engelleyerek, güçlü çekiş, güvenli frenleme ve viraj alma özellikleriyle dengeli ve konforlu sürüş sağlamasıdır." dedi.

"Lastik hava basıncı kontrol edilmeli"

Kış lastiğindeki işaretler hakkında da bilgi veren Boran, lastiğin kış lastiği olduğunu gösteren üç zirveli kar tanesi (veya 3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) işaretinin kış lastiği sertifikası olduğunu ve lastiğin yanak bölgesinde bulunduğunu anlattı.

Boran, lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumların önlenmesi için büyük önem taşıdığını belirterek, kış lastiklerinin 7 ile sıfırın altında 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bileşimiyle ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal kanallarıyla daha kısa fren mesafesi ve yol hakimiyeti sağladığını dile getirdi.

Karlı zeminde kış lastiği kullanımının yol tutuşunu artırıp patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun mesafe katedilmesine imkan tanıdığını vurgulayan Boran, "Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiği de yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. Bu nedenle kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmak çok daha ekonomiktir." diye konuştu.

AA

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