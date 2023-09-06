Şehrimiz Afyonkarahisar’da kız çocuklarımıza yönelik 1(bir) ay süren Kur’an kursu programımız sona erdi.

Bu güzel programın bize hissettirdiklerini paylaşmak istiyorum. Bu programımıza başlarken “Arıya da vahyettik” ayet-i kerimesinden yola çıkarak nasıl bir arı bile kendisine vahiy olunan dersi alıp hayatının her noktasında gösteriyor ve ona göre hareket ediyorsa çocuklarımızın da öncelikle vahiyle muhatap olmasının ne kadar önemli olduğunu düşündük.

Vahiy bize ne söylüyor anlayabilmek için öncelikle Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeliydik. Hz. Ayşe (r.h) annemize Peygamberimizi nasıl tarif edersiniz denildiğinde “Onun (a.s.m) ahlâkı Kur’an ahlâkıydı” ifadeleri bize bu yolda yol gösterici oldu. Çünkü çocuklarımıza verebileceğimiz başka üstün bir ahlâk yoktu ve olamazdı. Tüm bu ilham kaynaklarımızla yola çıkarak Risale-i Nur’un imani dersleri ile vahyi anlamaya, fıkıh ve adap-ı muaşeret derslerinde ise o vahyi nasıl hayata geçireceğimizi ve Peygamberimizin sünnetini uygulamaya çalıştık. Bunu yaparken onları zorlayarak ve sıkarak değil, severek ve isteyerek öğrenmelerini arzuladık.

Bazen ‘öğretmenim, yoruldum’ veya ‘dersten sıkıldım’ diyen çocuklarımıza Rabbimizin bizden ne kadar razı olduğunu, bizim sevinç ve üzüntümüzden haberdar olan Peygamberimizin(a.s.m) bizim vaziyetimizden ne kadar memnun olduğunu hatırlattık. Bu memnuniyeti hatırlattıkça kalem tutan minik eller hızlandı, yazılar daha da bir güzelleşti ve defterler süslendi.

“Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdetâ gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer“ (Emirdağ Lahikası) hakikatini esas alarak ilerledik. Sonuç olarak çok faydalı ve hâlis bir kurs programı gerçekleştirdik. Dünya ve ahirete faydalı bir mezuniyet, mezuniyetlerin en hayırlısı olsa gerektir.

Bu programa katılarak bize bu güzellikleri yaşatan güzel kızlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Her türlü imkânı sağlayan abla ve ağabeylerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.