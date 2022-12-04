Ahlâkî tahribata muhkem setler lâzım!

Bir haber... İnsanın tüylerini diken diken eden cinsten:

“Mersin’de 12 yaşındaki bir kız, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay eden sınıf arkadaşını okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü.”

Psikolojisinin yerinde olmadığı için mi; bir şiddet sarmalının içinde yetiştiği için var olan şiddet meylinden mi; dizilerden, gündelik hayattan her gün haber şeklinde veya “bunlar da var” şeklinde pompa edilen çeşitli zorbalıkların ve şiddetin özenilir hale getirilmesi mi...

Bu hadisenin arka planı için birçok etken olabilir, hakikatte hangilerinin olduğunu bilmiyoruz.

Ama bildiğimiz bir şey var ki gençlerin içinde bulunduğu iman boşluğu, hedefsizlik gibi sıkıntıların kaynaklarından biri; dünyaya gönderilme amacını, hayatın manasını, ölüm ve ötesinin hakikatini ve maneviyatı bilmek gibi insanı insan eden değerleri anlatma, yaşatma, gençlere öğretme, onlara örnek olma noktasında ciddi gayretsizlik, boşluk ve lâkaydlık içinde olduğumuzdur.

Daha çocuk sayılacak bir yaşta böyle bir canavarlığı yaptırmaktan tek alıkoyacak şey Allah inancından ve korkusundan başka ne olabilir?

“Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder.” Ve “İnsan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılap eder.” hükümlerini ne yazık ki toplumda her gün şahit olduğumuz bu türden olaylar bize tasdik ettiriyor.

Allah inancı bir bütündür. İslâmî bir ahlak ve terbiye ile donanmış bir kimse sınırlarını bilir, haddini aşamaz, merhamet ve kerem sahibi olur. Onun öfkesi kontrollü, sevgisi bile kendisinin merhametini Allah’ın merhametinden öteye geçmeyecek düzeyde olur.

Ateizm, deizm, hedefsizlik, gelecek kaygısı, kısa yoldan zengin olma arzusu, akran zorbalığı, ana-babaya itaatsizlik, kendinden başka kimseye hatta kendine bile değer vermeme, ..

Gençleri bu hallerden çekip çıkaracak gayret ehli insanlar ve mücahede azmi gerekiyor.

Savaş meydanında geride kalınmaz. Şimdiki savaş iman-küfür arasındadır. Ahlâkî tahribata muhkem setler lâzımdır.

Elhasıl; zaten namazında niyazında Kur’ân’ında dininde diyanetinde insanların bir araya gelmesi evet; Allah içindir, güzeldir, sevaptır lâkin asıl hizmet bu zamanda manevi ve ahlâkî boşluk içinde debelenen, hem dünyasını hem başkasının dünyasını hem ahiretini mahveden böylesi gençlere iş işten geçmeden ulaşabilme cehdi içinde olabilmektir.

