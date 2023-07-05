Yollarda bulurum seni

Akşamüstü yürüyüşüne çıktı kadın. Yoldan gelmek, yola gitmek, yollara düşmek, yolcu olmak, yol yorgunu olmak, deniz yolunu kullanmak onun için 18 yaşından beri bir rutindi; sabah kahvaltısı yapmak kadar rutin...

Rota oluşturuluyor denir ya, bu rota sanki ezelden oluşmuştu onun için. İstanbul-Yalova, Yalova-İstanbul... Evet mesafe kısa, hatta yolculuk bile sayılmazdı ama sayısını bile unuttuğu sıklıkla olunca, yine de zahmetti işte.

Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: “Yolculuk bir çeşit azaptır. Doğru dürüst yiyip içmekten ve uyumaktan sizi alıkor. Herhangi biriniz işini bitirince, evine dönmekte acele etsin!”

Bu cihetiyle yolculuk ne kadar kısa da olsa yerleşik düzeni kurana kadar zahmetlidir, doğru.

Fakat bir başka hadis-i şerifte de; “Seyahat edin sıhhat bulun” buyrulmuştur ki, bunu da bu günlerde yaşayarak daha da deneyimliyoruz.

Gemiden memleketi izlemenin, şu resimdeki yoldan da İstanbul’a götürecek gemileri görmenin ikisi de aynı benim için. Gurbet-sıla denklemi yok benim için.

Çünkü iki memleketliyim. Ne var ki doğduğun yerin misyonu tabii ki ağır tartar, sıla-yı rahim yapmanın ruhtaki ferahlığı tartışılmaz. “Bütün yollar Roma’ya çıkar” denmiş İlkçağda. Ama o Roma, şimdiki Roma değil; Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğunun başkenti Konstantinopolis için söylenmiş.

Zira dünyanın sıfır noktası ve yolların rotası Yerebatan Sarnıcı karşısındaki Milion Sütunu olarak belirlenmiş.

“Yollar yürümekle aşınmaz” sözünün mimarı ise bizden, ünlü bir siyasetçi. Siyasetçiler yol yapmakla övünür, yolunu yapmak ise bir kişinin siyasi maharetidir.

Bir yere izin mi çıkmıyor, bir istediği zor mu ele geçecek? Hah işte, onu elde etmek için hassas noktalardan yol bulup ikna metodunu kullanmanın tabiridir, “yolunu yapmak..”

“Ömür biter yol bitmez” ise meşhur kamyon arkası afişidir. Yürürken bunları düşündü kadın.

Yoldaş aramazdı, çoğu kez yol arkadaşı olmazdı yanında. Elinde telefonu, gözü önünde büyüleyici manzara, zihninde düşünceler yeterince kalabalıktı zaten. Yolda rastlayıp uğradığı akrabalarla hoşbeş etmek yürüyüşün en zevkli yanıydı zaten.

Karşıki mahallede akraba kapısında biraz soluklandı. Kapının önündeki yol, annesinin yeni mekânına gidiyordu. Bir gözü oraya doğru takılı, yüzü akrabalarına dönük ebedi yolculuklarına uğurlananları yadettiler rahmetle ve hepimizin gideceği yer, yolun sonu orası sözleriyle...

Yollardan gelip geçenler mi, yoksa sizin geldiğiniz yollardan biz çoktan geçtik edasını üstünde taşıyanlar mı? ‘Her şeyi ben bilirim’ havasında olanla konuşmak mı, yoksa yol yordam bilenle mi?

Yola çıkana selametle denildigi kadar, yoldan çıkmışa sabırla, Allah selamete çıkarsın denilmemesine mi bozuluruz? Hayra götüren yollara mı, dönülmez yollara sapanlara mıdır sitemimiz? Allah’a ulaştıran mı, günaha bulaştıran mı?

‘Senin yolun yol değil’ deyip sakındıranlardan, doğru yolu gösterenlerden olmak mı, yoksa ‘nemelazım’ diyenlerden mi? Yol tercihleri çok ve hepsi bizim insiyatifimizde.

Bütün yollar Roma’ya çıkar mı çıkar belki de... Lâkin en kârlı yolculuk, sırat-ı müstakimde yürümek, Kâbe yollarına düşen karınca misali, “gidemesem de yolunda ölürüm” demenin samimî hissiyatını taşımaktır, vesselâm!

