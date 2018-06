''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

Her şey için şükredin

“Sahip olduğunuz ruhsal, fiziksel ve duygusal her şey için şükredin… Tek bir hayatınız var ve bir gün sona eriyor... Umarım her gününüzü değerlendirirsiniz…”

(ABD’li köşe yazarı Erma Bombeck’in kanser hastalığından ölmeden bir gün önce yazdığı son makalesinden)

“Fanîlik bilinci, hayatı anlamlı kılar”

“Bir an için ölümün olmadığı, bilinçte faniliğin yer almadığı sonsuz bir hayat tasavvur etsek, her şeyin anlamsızlaşacağını hemen hissederiz. Filozof Nietzsche, varoluşun ebedî kum saati, her bitişinde tekrar geri çevrilse, bu durumun bizim için ne kadar ıztırap vereceğini anlatır. Hayatın anlamlı hale gelmesi, ancak bir fanilik bilincinin becerisi sayesinde mümkün...”

(Psikiyatri eğitim görevlisi Prof. Dr. Erol Göka)