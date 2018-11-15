''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

Şöhret ve servet ölüm karşısında değer taşımıyor

''İş hayatımda büyük başarılara imza attım. Başkalarının imrendiği bir hayatım oldu. Fakat, işimin dışında pek az neşem oldu. Evet zengindim. Şimdi her gün ölüme bir adım daha yaklaşırken fark ettim ki, gururlandığım bilinirliğim ve servetim, ölümün karşısında hiçbir değer taşımıyormuş.”

(Steve Jobs)

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Edebiyatçılar Konuşuyor

Hazırlayan: Şüheda Kale

Dünyâyı tanıyan ondan vazgeçer

Allahü Teâlâ, size dünyayı, O’nunla âhireti arayasınız diye verdi; O’na meyledesiniz diye değil…

Hazreti Osman (ra)

Ahiret yanında dünya nedir ki! Ancak tavşanın bir defa sıçraması misali bir şeydir.

Hz Ömer (ra)

Dünyâyı tanıyan ondan vazgeçer, âhireti tanıyan ona sarılır, Allahü teâlâyı tanıyan da O’nun rızâsına kavuşmak için çalışır.

Ahmed bin Ebi’l-Havârî

Şu fani dünya için gayret üstüne gayret… Ebedî dünya Ahiret için gayret yok hayret?

Necip Fazıl Kısakürek

Dünyaya düşkün olanlar ahireti hatırlayamazlar.

Davud-i Tai Hz.