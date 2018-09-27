Oyuncu Yakup Yavru, “Ölümlü dünya ne olur ne olmaz” diyerek 35 bin liraya kendi mezarını yaptırdıktan 5 ay sonra vefat etti.

25. Adana Film Festivali için Adana’da bulunan ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Amasyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, 35 bin lira harcayarak, memleketinde kendisi için mermer ile taştan mezar yaptırmıştı. Mezarının yerini çok beğendiğini belirten Yakup Yavru, şunları söylemişti, “Ölümlü dünya ne olur ne olmaz diye, İstanbul’da Zincirlikuyu değil de, kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım; dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım, dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor.”

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