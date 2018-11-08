Tıp, ölüm ve hayatla yüzleşiyor

Felsefe ve tıbbı buluşturan yazılara yer verilen “Hekimin Filozof Hali” adlı kitapta, tıp dünyasının, hayatla ve ölümle, insan olmanın ve yaşamanın anlamıyla her gün yüzleşmek zorunda olduğunu vurgulayan yazılar yer alıyor.

Tıp ve felsefe arasındaki buluşmayı gerçekleştiren “Hekimin Filozof Hali” kitabı, hayat ve ölümü yüzleştiriyor. Hekimin Filozof Hali, tıp ve felsefe arasında daha sık gerçekleşmesi beklenen buluşmalardan biri. Genelde sadece “hastalık halinde” muhatabı olduğumuz tıp dünyasının, hayatla ve ölümle, insan olmanın ve yaşamanın anlamıyla her gün yüzleştiğini, yüzleşmek zorunda olduğunu vurgulayan yazılardan oluşan elinizdeki kitap, okurlara da cesaret aşılayacak nitelikte.

Ölüm gerçektir

Tıp sektöründeki “yabancılaştırıcı” gelişmelerden kişinin bedeni üzerinde söz sahibi olup olmadığına dair tartışmalara ve ölümlü olmanın getirdiği felsefi aydınlanmaya kadar birçok önemli konu üzerine tartışmalar aslında tek bir gerçeği vurguluyor: Hekimin filozof hali, hekimin zorunlu halidir.