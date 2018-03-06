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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Partiler, fikirleri, üyeleri ve oyları

Ahmet BATTAL
06 Mart 2018, Salı
Bize has yarıbaşkanlık ya da yarıbaşkanlık sistemine gerçekten geçip geçmeyeceğimizi de oylayacağımız bir seçim hızla yaklaşıyor.

Son anayasa referandumu öncesinde “bu sefer ‘evet’ deyin, bize güvenin, gerisini merak etmeyin, hataları gidereceğiz ve seçim sistemini düzelteceğiz” diyenler verdikleri sözü tutmak(!) üzere hazırlıklar yapıyor. 

Okuduklarımızdan anladığımıza göre, tek yumrukla ezemedikleri muhalefeti çift yumruk yapıp ezmek için ne lazımsa yapmaya çalışacaklar. Bunun da adına “cumhur ittifakı” diyorlar. 

(Adı “Cumhur” olan vatandaşlarımızdan özür dilemiyorlar. Biz bari dileyelim.). 

AKMHP’nin yapmak istediği değişiklikler için kısmen Anayasa engel oluyor ve Anayasayı değiştirmenin zorluğunu tattılar. 

“Biz Anayasaya aykırı seçim kanununu yapalım ve uygulayalım, nasıl olsa Anayasa Mahkemesi görmezden gelir” de diyemiyorlar. Zira son kararları sebebiyle ona da güvenemiyorlar. 

İttifak ve karşı ittifak pazarlıklarında şimdilik sadece partilerin ve liderlerin adları geçiyor. Erdoğan’ın karşısına çıkacak cumhurbaşkanı adaylarının adı ise “yıpratılmasın” diye şimdilik telaffuz edilmiyor. 

Bu pazarlıklarla ilgili haber ve yorumlarda partilerin fikirleri, birbirlerine uygun olup olmadıkları ve son seçimlerde aldıkları oylar dahil her şey konuşuluyor da partilerin kayıtlı üye sayısı konuşulmuyor. 

Neden acaba?

İşte cevabı gösteren liste (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.2.2018 tarihinde güncellenmiş resmî web sayfasına göre üye sayısı itibariyle ilk on beş parti):

Parti Adı Üye sayısı

1. AKP 9.949.045

2. CHP 1.217.640

3. Demokrat Parti 594.716

4. MHP 484.174

5. Saadet partisi 244.213

6. İYİ Parti 51.064

7. DSP 42.883

8. HDP 37.551

9. BBP 27.249

10. Vatan Partisi 25.868

11. DBP 19.335

12. LDP 6.195

13. BTP 6.003

14. ÖDP 3.765

15. Millet Partisi 3.630

Neden bu rakamlar gözlerden gizleniyormuş, şimdi anladınız mı? 

İşte bu yüzden bazılarının aklına şaşmak lâzım…

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