Barla’da Yeni Asya Sosyal Tesisleri

Bu sene, Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri’nde vazifeli olarak başladığımız sezonu Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, zararsız ziyansız bitirdik.

Yalnız, kıymetli kardeşimiz ve aşçımız Erkan’ın trafik kazası geçirmesi bizleri derinden üzdü. Çok şükür ki şahs-ı manevinin duâları vesilesiyle üç ay içerisinde toparlandı ve iyileşme sürecine girdi. Duâların devamını diliyoruz. Yeni sezona inşaallah hazır hale geleceğine inanıyoruz kendisine tekrar hayırlı şifalar diliyoruz.

Yeni Asya Barla Sosyal Tesislerimiz, Barla’da adeta parlak bir yıldız gibi parlamaktadır. Barla gibi nuranî ve mübarek bir beldede Yeni Asya’nın bir tesisi bulunması son derece ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü “Barla; ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatı’nın te’lif edilmeye başlandığı ilk merkez ve millet-i İslâmiyenin, husûsan Anadolu halkının başına gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin tulu ettiği beldedir” (Tarihçe-i Hayat) böylesi bir beldede en güzel hizmeti vermek de ancak Yeni Asya’ya yakışır. Böylesi mekânlara emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin burada temelini attığı Nur Dâvâsına hizmeti esas alan Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri, hemen herkesin maddî manevî rahat edeceği, Eğirdir Gölü’ne nazır ve her bütçeye uygun odalarıyla, çocuk parkıyla ve güzel mutfağıyla güzide misafirlerine hizmet veren güzel bir mekândır. İnşaallah, her geçen gün daha da güzelleşip, imkânlarımız dahilinde yaptığımız ve yapacağımız tadilat ve yeniliklerle Yeni Asya camiasına yakışır bir hale gelecektir. Bu cihetle de çok duâlar bekliyoruz. Bu hususta bizlere maddî manevî desteklerini esirgemeyen Mithat Yanmaz, Sabahattin Boyacı, Niyazi Budak, İbrahim Şencan, Hasan Dalçık, Hasan Şen, Nurbanu Şen, Hasan Akdeniz, Mehmet Cebe ve hanımı, Necati Doğan, Hüseyin Kıymık, Nejat Eren, Ömer Faruk Arı, İsmail Özdemir, Mehmet Demirdöğmez, M. Fatih Şengün, Hüseyin Yasul, Serkan Kavalcı, İbrahim Demir, Zeliha abla ve Betül Demir, Yasemin İnan, Nuray Serim ve daha nice ağabey, abla ve kardeşlerimizin yakın ilgi ve alâkaları bizleri çok memnun ve mesrur etmiştir. Bizlere adeta en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmerd kardeş olmuşlardır. Onların şahsında bütün ağabey, kardeş ve gönül dostlarımıza binler duâ ve teşekkürler. Evet, bu sene Barla’da bizi yalnız bırakmayan ve güzel programlarla bizleri feyizdar eden ve Barla’yı şenlendiren bilhassa guruplarla ve programlarıyla gelen Isparta, Eskişehir, Denizli, Bursa, İzmir, İzmit, Düzce, Kayseri, Diyarbakır, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Manisa, Almanya ve bütün gönül dostlarımıza binler muhabbet ve teşekkürlerimizi takdim ediyoruz ve hem duâlarını hem de kendilerini ve sair beldelerimizi de daima beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Çağın tefsiri Risale-i Nur’u, Risale-i Nur’un te’lif merkezinde okumaya dâvet ediyoruz.

Nurun sevdalılarının, hususan Yeni Asya camiasının ekserisinin her sene ziyaret ettiği ve okuma programları yaptığı nezih bir tesis olan Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri’ne herkesi beklediğimizi buradan duyurmak istiyoruz. Bu tesisimizin ayakta kalması ve devam etmesi için hiç olmazsa yaz dönemi üç-dört ay dolu dolu geçmesi yetecektir. Aziz Barla’nın en parlak bir yıldızı gibi olan Yeni Asya Sosyal Tesisleri, her zaman olduğu gibi bu sezon da güzel hizmetlere vesile olmuş; Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ve Barla Sıddıklarının ruhunu şad eylemiştir. Evet, “Barla sıddıkları, beni çok defa hayalen eski zamana ve o memlekete celbediyorlar. Barla ve dağlarında gezdiriyorlar. Ben onlarla ve o yerleriyle çok alâkadarım, unutmuyorum. Onlara binler selâm ediyorum.” diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri, devamla bütün Nur Talebelerine şu mesajı ya da talimatı vermektedir; “Çünkü Barla, birinci Medrese-i Nuriye şerefini kazanmasından, o mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil. İnşaallah tekrar şenlenecek. Çalışanlara Bârekâllah deriz. Cenâb-ı Hak tevfik versin. Âmin.” (Emirdağ Lâhikası) Evet, “o mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil.” diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin talimatını unutmamak temennisiyle Barla’ya Yeni Asya Sosyal Tesislerine bekliyoruz.

(Küçük bir not olarak: Rezervasyonların erken yapılması ve sadık kalınması temennimizdir.

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