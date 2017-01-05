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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Bakan açıkladı: Sigara tiryakilerine kötü haber

05 Ocak 2017, Perşembe 11:54
Sağlık Bakanlığı'nca, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında "açık alan" düzenlemesinde yenilik yapılarak restoran, kafe gibi mekanların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesi yasaklanacak.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tütünle mücadele kapsamında sigara içilmesine izin verilen ve açık alan olarak tanımlanan yerlere ilişkin yeni yasal düzenleme yapılacağını belirterek "Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'Yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak." dedi.

Bakan Akdağ, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için ülke programlarını 2017'de çok belirgin hale getireceklerini, bu kapsamda tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında önemli adımlar atılmaya devam edileceğini ifade etti.

YÜZDE 31'DEN YÜZDE 26'A DÜŞTÜ

Yürütülen programlar sonrasında sigara içme oranının yüzde 31'den yüzde 26'lara düştüğüne ancak gençlerde sigara içme oranında artış yaşandığına dikkati çeken Akdağ, medya kampanyalarına ağırlık vereceklerini vurguladı. Akdağ, kapalı alanlarda sigara yasağını çok daha sıkı bir şekilde takip ederek tütünle mücadelede yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi.

MARKALAR BELLİ OLMAYACAK

"Bu dönemde iki iş daha yapacağız." diyen Bakan Akdağ, sigaranın marketlerde dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda bulundurulacağını, sigara paketlerinde markaların belli olmayacağını ve paketin her tarafında uyarılar yer alacağını aktardı.

Akdağ, tütünle mücadelenin kapsamının bu yıl içerisinde daha da genişletileceğini dile getirerek şöyle devam etti:

TEK TARAFTA BİLE DUVAR OLSA KAPALI ALAN SAYILACAK

"Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'Yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak." 

MEVCUT UYGULAMADA YASAK OLAN YERLER

Mevcut uygulama kapsamında illere gönderilen 2015-2018 Tütünle Mücadele Eylem Planı'na göre, çocukların faydalandığı tüm açık alanlar, yürüyüş yolları, spor yapılan aletli egzersiz alanlarında da sigara içilmesi yasaklandı.

Havaalanı, otobüs terminali, tren garı, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, sağlık kurum ve kuruluşu gibi insanların yoğun olduğu yerlerin giriş kapılarına 5 metre mesafede sigara tüketilmesine izin verilmiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının açık alanlarının sadece yüzde 30'unda sigara içilmesine izin veriliyor. Aynı kurumlarda sigara içme alanlarının giriş kapısının 10 metre uzağında olması gerekiyor.

Üniversitelerde de Dumansız Kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık veriliyor.

AA

Etiketler: recep akdağ, sigara
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  • Mehmet Albayrak

    05.01.2017 13:47:10

    Kapalı alanlarda çok denetim var sanki kahvehanelere uğrayan varmı

  • Mehmet

    05.01.2017 13:24:22

    Denetleyen kim Ağrı'da; mağazalarda, iş merkezlerinde kahvede ve kafeterya da sıkıntısız içiliyor :/

  • Ahmet İlhan

    05.01.2017 13:17:57

    Tütün içimi düştü diye uyduruk anketlerle beyin yıkayıcı yapay başarı sağlarsınız. Birde gidin mahalle bakkalı, market, alışveriş merkezlerindeki sigara satışlarını araştırın düşmeyi bırakın korkunç artışı göreceksiniz. En cok Nikotin kullananların da 13 yaş- 25 yaş arası gençlik olduğunu göreceksiniz. öğrenci okul kapısın önündeki öğretmenini idarecisini, hizmetlisini her teneffüs sigara içtiğini görüyorsa siz boşuna şigara tüketimini azalttık diye kuruntudan övünüyorsunuz. Kendiniz kardırmayın. Realist olun. Akıllı politikası olan Meb sigara içen öğretmeni başka devlet dairesine kaydırmalıdır. Meb'e sigara tüketmeyen müdür, m.yardımcısı, öğretmen, hizmetli alınmalıdır.

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