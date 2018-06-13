Bayramda şekerle aranıza mesafe koyun

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, “Bayramda tüketilen tatlı ve hamurlu gıdaların en büyük dezavantajı, ağızda çürük yapıcı mikroorganizmaların beslenmeleri için uygun bir alan ile diş eti hastalığına zemin oluşturmasıdır” diyerek şeker ve tatlı tüketimine bir kota konulması gerektiğini söyledi.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, Ramazan Bayramı’nda dikkat etmemiz gereken noktaları anlatıyor. Baklava başta olmak üzere şerbetli tatlılar, ağır, baharatlı yiyecekler ve bol bol şekerlemeyle geçmesi muhtemel olan bayramlar, dişleriniz için tehdit oluşturuyor olabilir. Çünkü bayramda tüketilen tatlı ve hamurlu gıdaların en büyük dezavantajı, ağızda çürük yapıcı mikroorganizmaların beslenmeleri için uygun bir alan ile diş eti hastalığına zemin oluşturmasıdır. Özellikle de tatlılar diş yüzeyine yapışarak bakteriler tarafından kolayca aside dönüşebiliyor. Bunun önüne geçmek içinse dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var. Öncelikle şeker ve tatlı tüketimine bir kota konulmalıdır. Ayrıca diş fırçalama ve gargara yapma rutini sekteye uğramamalı, tatlı ve şeker tüketiminden hemen sonra dişler özenle fırçalanmalıdır. Eğer diş fırçalamak için uygun bir ortamda değilseniz şekersiz sakız çiğneyebilir ya da havuç veya salatalık yiyebilirsiniz.

Asitli içeceklerden uzak durun

En az şekerleme ve tatlılar kadar zararlı olan ve bir türlü vazgeçemediğimiz şeyse asitli içeceklerdir. Özellikle de yaz mevsimine denk gelen bayramda, soğuk ve asitli içecekler cazip gelebiliyor.Ancak unutulmamalı ki asitli içecekler ani diş problemlerinin önünü açıyor. Sebebi ise asitli içeceklerin çok fazla şeker ihtiva etmesi ve asidik yapısı sebebiyle diş minesine zarar vermesidir. Asitli içecekler yerine gittiğiniz bayram ziyaretlerinde şekersiz kahveyi tercih edebilirsiniz.

Bayramı şeker tadında geçirmek için:

lTatlı ve şeker tüketimine dikkat etmenin yanı sıra hemen arkasından bol bol su için.

lDiş çürüklerini hızlandıran asidik ortamı azaltmak için ağzınızı bol suyla çalkalayın.

lŞeker, çikolata ve tatlı gibi yiyecekler ağız içerisinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde çürük oluşumuna sebep olur. Dolayısıyla bu tarz gıdalar mümkün olduğunca öğünlerden hemen sonra tüketilmeli.

lTükürük akışının artmasını ve asidik ortamın bazik ortama dönüşmesini sağladığından havuç gibi çok çiğnenmesi gereken gıdalar ve peynir gibi lifli besinler yenilmeli.

lMutlaka diş ipi kullanın. Neden mi? Bayramda tüketilen tatlı yiyeceklerin içerisinde en riskli olan lokum gibi yapışkanlı şekerlemelerdir. Bu gıdaları suyla çalkalayarak dişler üzerinden uzaklaştırmak kolay olmaz. Hatta bazen dişleri fırçalamak bile yetmez. Diş aralarında kalan bu şekerlemeler diş ipi kullanılarak uzaklaştırılabilir.

lÇocukların azı dişlerindeki girinti ve oluklar erişkinlerinkine oranla çok daha derindir. Dolayısıyla bu bölgeler daha zor temizlenir. Özellikle lokum gibi yapışkanlı şekerlerden sonra diş fırçalanması sırasında ebeveynlerin çocuklarına mutlaka yardımcı olmaları, azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerini kendilerinin fırçalamaları gerekmektedir.

lHareketli ya da sabit protez kullanan kişiler için de bu şekerlerin tüketimi, protezlerin yerinden çıkmasına, kırılmasına ve fark edilmeden yutulmasına sebep olabilir.

lSadece şekerleme ve tatlılar değil hamur işi, sütlü tatlılar ve aynı zamanda meyve suları da çürük oluşumunda riskli gıdalar arasında yer alıyor. Başında da belirtildiği gibi tüketiminin hemen arkasından su içilmeli ya da ağız çalkalanarak asidik ortam engellenmelidir.

İstanbul - Mehmet Saygıner

