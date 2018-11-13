Bitki yetiştirme sanatı: Teraryum

Son günlerde yaygın olarak kullanılan cam fanus içinde bitki yetiştirme sanatı diyebileceğimiz teraryum, çiçek bakımına ilgiyi arttırarak güzel görüntü sunmaya devam ediyor.

Saksılardan çıkan bitkiler, artık cam fanusları süslüyor. Yeni tasarımlarla süslenen fanuslar, çiçek bakımına ilgiyi arttırıyor. Teraryum adı verilen bu yetiştirme tarzı çok eski zamanlarda Dr. Ward tarafından denenerek, kolaylığı ispatlanmıştır. Ufak ve zarif dokunuşlarla çiçek bakımı ve süslemenin kolaylığına varabileceğiniz Teraryum’u yetiştirirken ve süslerken dikkat edilmesi gerekenler yazdık.

Botanik sanat

Latince kökenlerini incelediğimiz zaman “terra: toprak, aquarium: fanus” ifadelerini görebiliriz. Bu iki kelime bir araya gelince ise fanus içindeki toprak olarak anlaşılabilir. Botanik alanından baktığımızda ise cam fanus içinde bitki yetiştirme faaliyeti olarak ifade edebiliriz. Açık ve kapalı sisteme sahip olacak şekilde iki türlü teraryum hazırlanmaktadır. Bu durumu etkileyen ise bitkinin hayat şartıdır. Nemi çok seven bitkiler kapalı teraryumda rahat ederken, nemsiz de yaşayabilenler açık sistemde düzenlenebilir.

Yapılışı:

İyi bir teraryum yapmak için şu adımları izlemenizi tavsiye ederiz:

• Fanus seçin: Kullanacağınız teraryum fanusunu iyi şekilde yıkayın ve kurumasını sağlayın.

• Çakıl taşları: Fanusun tabanına çakıl taşlarını dilediğiniz şekilde ve dizaynda yerleştirin.

• Bakterileri önleyin: Çakıl taşının üzerine aktif karbonu dökün. Böylece herhangi bir bakteri oluşumuna izin vermeyeceksiniz.

• Bitkiyi besleyin: Kömürü yaydıktan sonra özel torfu fanusa dağıtın ve bastırın. Torf, bitkinizi besleyecektir.

• Düzenleme: Şimdi sıra bitkileri yerleştirmeye geldi. Torfun üzerinde ufak yuvalar açın ve bitkinizi bu yuvalara yerleştirin.

• Su: Bitkilerin can suyunu vermek için sprey ile birkaç defa sulayın.

• Renklendirin: Dekoratif ürünleri eklemek istediğinizde çok kalabalık olmayacak şekilde hayal dünyanıza göre düzeni sağlayın. Eğer çok büyük dekorlar kullanırsanız, bitkiniz gerekli oksijeni alamayacaktır.

• İlgisiz bırakmayın: Hazırladığınız teraryumu dönem dönem bakımdan geçirmeyi ihmal etmeyin.

Teraryum Bakımı:

• Konum: Teraryumlar doğrudan güneş altında kalmamalıdır. Eğer güneşe maruz kalırsa, bitkiler ölebilir. Bütün emeklerinizin boşa gitmemesi için minik bahçenizi aydınlık bir ortamda koruyabilirsiniz.

• Güneş: Bazı durumlarda teraryum yosunu ile karşılaşabilirsiniz. Yosunlar çok fazla güneşi görünce oluşur. Bu gibi anlarda güneşten alın ve daha serin bir yerde muhafaza edin. Yosunları temizlemeyi de unutmayın.

• Sulama: Eğer teraryum kaktüs ile hazırlandıysa ayda bir spreyle su vermeniz yeterli olacaktır. Kaktüs dışındaki teraryum çeşitleri için haftada bir su vermeniz idealdir.

• Toprak değişimi: Toprak bakımı konusunda zahmetsiz olan bu minyatür bahçelerin toprağı 2 yılda bir yenilenmek ister.

• Temizlik: Bitkide ufak çürümeler meydana gelirse, ince bir makas yardımı ile çürük bölgeyi temizleyin.

KÜBRA ÖRNEK - İSTANBUL