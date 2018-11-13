"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bitki yetiştirme sanatı: Teraryum

13 Kasım 2018, Salı 23:02
Son günlerde yaygın olarak kullanılan cam fanus içinde bitki yetiştirme sanatı diyebileceğimiz teraryum, çiçek bakımına ilgiyi arttırarak güzel görüntü sunmaya devam ediyor.

Saksılardan çıkan bitkiler, artık cam fanusları süslüyor. Yeni tasarımlarla süslenen fanuslar, çiçek bakımına ilgiyi arttırıyor. Teraryum adı verilen bu yetiştirme tarzı çok eski zamanlarda Dr. Ward tarafından denenerek, kolaylığı ispatlanmıştır. Ufak ve zarif dokunuşlarla çiçek bakımı ve süslemenin kolaylığına varabileceğiniz Teraryum’u yetiştirirken ve süslerken dikkat edilmesi gerekenler yazdık. 

Botanik sanat

Latince kökenlerini incelediğimiz zaman “terra: toprak, aquarium: fanus” ifadelerini görebiliriz. Bu iki kelime bir araya gelince ise fanus içindeki toprak olarak anlaşılabilir. Botanik alanından baktığımızda ise cam fanus içinde bitki yetiştirme faaliyeti olarak ifade edebiliriz. Açık ve kapalı sisteme sahip olacak şekilde iki türlü teraryum hazırlanmaktadır. Bu durumu etkileyen ise bitkinin hayat şartıdır. Nemi çok seven bitkiler kapalı teraryumda rahat ederken, nemsiz de yaşayabilenler açık sistemde düzenlenebilir.

Yapılışı:

İyi bir teraryum yapmak için şu adımları izlemenizi tavsiye ederiz:

• Fanus seçin: Kullanacağınız teraryum fanusunu iyi şekilde yıkayın ve kurumasını sağlayın.

• Çakıl taşları: Fanusun tabanına çakıl taşlarını dilediğiniz şekilde ve dizaynda yerleştirin.

• Bakterileri önleyin: Çakıl taşının üzerine aktif karbonu dökün. Böylece herhangi bir bakteri oluşumuna izin vermeyeceksiniz.

• Bitkiyi besleyin: Kömürü yaydıktan sonra özel torfu fanusa dağıtın ve bastırın. Torf, bitkinizi besleyecektir.

• Düzenleme: Şimdi sıra bitkileri yerleştirmeye geldi. Torfun üzerinde ufak yuvalar açın ve bitkinizi bu yuvalara yerleştirin.

• Su: Bitkilerin can suyunu vermek için sprey ile birkaç defa sulayın.

• Renklendirin: Dekoratif ürünleri eklemek istediğinizde çok kalabalık olmayacak şekilde hayal dünyanıza göre düzeni sağlayın. Eğer çok büyük dekorlar kullanırsanız, bitkiniz gerekli oksijeni alamayacaktır.

• İlgisiz bırakmayın: Hazırladığınız teraryumu dönem dönem bakımdan geçirmeyi ihmal etmeyin.

Teraryum Bakımı:

• Konum: Teraryumlar doğrudan güneş altında kalmamalıdır. Eğer güneşe maruz kalırsa, bitkiler ölebilir. Bütün emeklerinizin boşa gitmemesi için minik bahçenizi aydınlık bir ortamda koruyabilirsiniz.

• Güneş: Bazı durumlarda teraryum yosunu ile karşılaşabilirsiniz. Yosunlar çok fazla güneşi görünce oluşur. Bu gibi anlarda güneşten alın ve daha serin bir yerde muhafaza edin. Yosunları temizlemeyi de unutmayın.

• Sulama: Eğer teraryum kaktüs ile hazırlandıysa ayda bir spreyle su vermeniz yeterli olacaktır. Kaktüs dışındaki teraryum çeşitleri için haftada bir su vermeniz idealdir.

• Toprak değişimi: Toprak bakımı konusunda zahmetsiz olan bu minyatür bahçelerin toprağı 2 yılda bir yenilenmek ister. 

• Temizlik: Bitkide ufak çürümeler meydana gelirse, ince bir makas yardımı ile çürük bölgeyi temizleyin.

KÜBRA ÖRNEK - İSTANBUL

Etiketler: teraryum, bitki
Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TTB: Bu Teklif Derhal Geri Çekilsin

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!

    Halk Ekmek’ten israfa son

    50 dolardan düşük

    KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

    Bitki yetiştirme sanatı: Teraryum

    İngiliz ve AB'li yetkililer yarın Brexit'i görüşecek

    'Fuat Sezgin'in tek gayesi Müslümanların bilinçlenmesiydi'

    BMGK, Gazze için toplanıyor

    Trump'tan Macron'a 2. Dünya Savaşı göndermesi

    BM'den Bangladeş'e: Arakanlı Müslümanları iade etmeyin

    Eski Makedonya başbakanından Macaristan'a iltica talebi

    Gazze'de ateşkes sağlandı

    Kuzey Irak'ta 19 terörist etkisiz hale getirildi

    İnsanlar geçinemiyor

    Cihangir İslam: Türkiye yol ayrımında

    Akşener: Hangi refahtan bahsediyorsun?

    Arakanlıları bekleyen yeni tehlike

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Genel

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MEB, And ve resmî ideoloji
    Genel

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!
    Genel

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka idamları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Hizmet ve istikamet şehitleri: Hafız Ali ve Hasan Feyzi
    Risale-i Nur'dan

    Cihan harbinden büyük hadise

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.