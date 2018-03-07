Böbreklerin düşmanı stres

Böbrek hastalıkları konusunda toplum bilincini arTtırmak için 8 Mart Dünya Böbrek Günü’nü hatırlatan Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “Stresten uzak durun, uykunuza dikkat edin, tuz ve kafein alımını sınırlandırın” dedi.

Böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilincini arttırmak için bütün dünyada her yıl Mart ayının ikinci Perşembesi Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmakta. Bugünü hatırlamak ve hatırlatmak için açıklama yapan Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, vücudumuzun atık temizlik merkezi olan böbreklerimizin, sağlığımız için önemli işlevleri olduğunu belirtti. Böbreklerimize iyi bakmanın şart olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ateşoğlu, ‘Stresten uzak durun, uykunuza dikkat edin, tuz ve kafein alımını sınırlandırın’ dedi.

Stresten uzak durun

Aşırı ya da sürekli stresin sağlığımıza zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Ateşoğlu, “Stres zamanla böbrek hastalığına yakalanma riskini yükseltir. Zaten kalp ya da böbrek hastalığınız varsa, vücudun stres tepkileri daha tehlikeli olabilir. Stresin tamamen ortadan kaldırılması çok zor olsa da stresin azaltılması, böbreklerinizin ve genel sağlığınızın korunması için son derece önemlidir” diye konuştu. Tuz ve kafein alımının da sınırlandırılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Ateşoğlu, böbrek hastalığının ikinci en önde gelen sebebi olan, kalp krizi ve inme riskinizi arttıran yüksek tansiyonunuzu kontrol etmek açısından oldukça önemli olduğunu da vurguladı.

İyi bir gece uykusu çok önemli

Düzenli egzersiz yapmanın da yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olabildiğini, hatta az miktarda fizikî aktivitenin stres seviyesini düşürdüğünün ispatlandığını kaydeden Prof. Dr. Ateşoğlu, “Kendinize olumlu bir tutum ve bakış açısı kazandırın. Bu stresi azaltmak ve sağlıklı kalmanız için önemli bir rol oynayabilir. Bol bol uyuyun. İyi bir gece uykusu ve dinlenme birçok insanın düşündüğünden daha da önemli. Yetersiz uyku iştahı arttırır, kilo da beraberinde sağlık problemlerini getirir” şeklinde konuştu.

İstanbul - Mehmet Saygıner