Brezilya Minas Gerais eyaletinde 7 kişi sarıhummadan öldü

Brezilya'da sarıhumma alarmı verilen Minas Gerais eyaletinde görülen 47 şüpheli ölümden en az 7'sinin söz konusu hastalıktan kaynaklandığı tespit edildi.

Brezilya'da Sarıhumma tehlikesine karşı geçen hafta acil durum ilan eden Minas Gerais eyaleti hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, bölgede görülen şüpheli 47 ölümden en az 7'sinin sarıhummadan kaynaklandığı kesinleşti.

Eyalette, şu ana kadar hastalıkla ilgili ölümler "muhtemel sarıhumma vakası" olarak değerlendirilirken, son yapılan açıklamayla sarıhummaya bağlı ölümler teyit edilmiş oldu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Geçen hafta hastalığın görüldüğü 152 yerleşim biriminde acil durum ilan eden Minas Gerais hükümeti, Sağlık Bakanlığından ilave olarak 2 milyon doz aşı gönderilmesini istedi.

Genellikle sıcak ülkelerde görülen, bir cins sivrisinek aracılığıyla bulaşan sarıhumma, grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar varan semptomlar gösterebiliyor. Aşıyla korunmanın mümkün olduğu hastalık, ölümlere yol açabiliyor.